أشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر .. تبدأ من 410 آلاف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر والرياضية، والتي استطاعت ان تجذب شريحة كبيرة، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها الارتفاع والمساحة الداخلية العائلية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر.

اشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

1 - هيونداي توسان موديل 2022

تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني، حيث تمتلك محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

تبدأ اسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من 595 الف جنيه إلى 755 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

2 - كيا سبورتاج موديل 2022

تحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات DSG يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بسعر رسمي يتراوح بين 789.900 جنيه و 1.069.900 جنيه.

اشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

3 - نيسان قشقاي موديل 2022

تضم السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 148 حصانا، وعزم الدوران 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 206 كم/ساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 من 579 الف جنيه وحتى 659 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

4 - رينو كادجار موديل 2022

تتمتع السيارة رينو كادجار موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 130 حصانا، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، بينما يمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.1 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 192 كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كم.

يتراوح سعر السيارة رينو كادجار موديل 2022 بين 674 الف جنيه و 684 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

5 - شيري تيجو 3 موديل 2023

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات CVT اوتوماتيك.

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 للفئة الوحيدة المقدمة موديل 2023 نحو 410 الف جنيه.