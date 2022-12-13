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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : سداد الديون القديمة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

ينجذب برج الدلو إلى الهدايا القيمة، يريد الاستمتاع والخروج عن المألوف، كما أنهم يحبون التعرف على ثقافات جديدة ومختلفة.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

قد يكون للشعور بالسعادة والصحة آثار إيجابية على صحتك العامة، من المرجح أن تستمر المشاعر الإيجابية في حياتك، ربما يجب أن تحاول إبقاء أموالك تحت السيطرة عندما تكون الأوقات صعبة ، فإن وجود القليل من النقود الإضافية في متناول اليد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرا، قد تواجه ضغطًا كبيرًا في حياتك المهنية، قد تحتاج إلى تحسين أدائك من أجل الحفاظ على مكانتك كشركة رائدة في الصناعة.

توقعات برج الدلو مهنيا

يجب على مواليد الدلو إظهار قوتهم في الظروف الصعبة في العمل، قد يأتي إليك المرؤوسون والزملاء للحصول على إرشادات وحتى تنفيذ اقتراحاتك، قد يكافأ عملك الشاق برفع الراتب أو منصب أعلى في الشركة أو كليهما.

توقعات برج الدلو صحيا

إذا كنت تريد أن تصبح أكثر لياقة بدنية ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق ممارسة اليوجا أو تناول الأدوية التي تساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يكون شريكك المهم مشغولًا جدًا في الوقت الحالي بحيث لا يعطي اهتمامه الكامل لك ولعلاقتك إذا كنت ترغب في إضفاء الإثارة على الأمور في علاقتك، فخطط لبعض النزهات الممتعة .

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

من  المحتمل أن يكون هناك حل أسرع للمشكلات المالية، وقد يتم رد المدفوعات المتأخرة، يمكن تحقيق مكاسب صغيرة من استثمار سابق، من المفترض أن يساعدك هذا في سداد بعض ديونك القديمة.

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