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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : احذر من شخص يستغلك

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد يريد أن يكون محور الكون يريد أن يعاملوا معاملة خاصة، لكنهم يريدون أيضًا أن يشعروا أنهم يستحقون ذلك.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أزمة مالية وخلاف أسري ومولود جديد

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توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. عروض زواج ومشروع جديد وفلوس

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يجب أن تكون مستعدًا لمواجهة تحديات جديدة في حياتك المهنية، كن حذرًا من أولئك الذين يستغلون رغبتك في إظهار المشاعر، بعد ذلك من المرجح أن يتعرف عليك الناس نتيجة لعملك الجاد ، من المرجح أن يكون أحبائك فخورين، عندما يتعلق الأمر بالمال ، يجب توخي الحذر. قد يكون الرأي المهني مفيدًا عند إجراء استثمار، يمكن أن تكون المكاسب لصحتك كبيرة، قد تجد أنه من الأسهل الحفاظ على جسمك وعقلك في حالة جيدة إذا جمعت بين التأمل والتمارين البدنية.

توقعات برج الأسد مهنيا

الخلاف بينك وبين الرؤساء أمر ممكن ومع ذلك ، فإن التركيز على ما يجب القيام به يمكن أن يساعدك في تجاوز الأوقات الصعبة في العمل.

توقعات برج الأسد صحيا

هناك فرصة للشفاء من أي أمراض كامنة، من المحتمل أنك في حالة مزاجية جيدة.

توقعات برج الأسد عاطفيا

إذا كنت في خضم محادثات التخطيط لحفل الزفاف ، فستجد أن الأمور تسير في الاتجاه الذي كنت تأمل أن يكون اليوم.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

كنت تعمل على مهارات التعامل مع الآخرين في المنزل  فقد تجد أن الأمور تسير بشكل أفضل هناك، في جميع الاحتمالات ، قد يسهل هذا الأمور على كل فرد في المنزل. 

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