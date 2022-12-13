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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : غير مستقر مالياً

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

برج الحوت ذكي ولديه ردود أفعال قوية بشكل لا يصدق، ويمكنه في كثير من الأحيان الحكم على ما إذا كان الشخص أو الموقف جيدًا أم سيئًا.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يجب أن يتخذ الحوت خيارًا رئيسيًا اليوم، على صعيد الوظائف، من المتوقع أن تتدحرج الأمور بعد التغيير في المهن، قد تجد الراحة من مشكلة صحية خطيرة ابتليت بها لفترة طويلة، قد ترغب في تعزيز تدابير السلامة الخاصة بك، هناك احتمال أن يكون وضعك المالي غير مستقر، إذا قمت بإقراض أو اقتراض أموال، فعليك توخي الحذر الشديد.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد تصبح الظروف في العمل محمومة وفوضوية قليلاً بالنسبة لمواليد، لكن بالإصرار، يمكنك تجاوزها.

توقعات برج الحوت صحيا

من الناحية الصحية قد يزعجك الصداع الطفيف اليوم والذي يمكن علاجه عن طريق تناول دواء.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد يكون هناك بعض التوتر في علاقتنا الرومانسية، اعتمادًا على الموقف قد يحتاج شريكك إلى بعض المساحة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، الخبر السار هو أن البعض منكم قد يجد حبًا دائمًا في المستقبل القريب.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد لا يكون يومًا رائعًا من حيث المال، من غير المحتمل أن تجني الكثير من المال كما كنت تأمل من عملك.

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