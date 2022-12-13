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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : هدايا فخمة

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

يحب برج السرطان الإبداع ويحتاج إلى نوع من المنفذ الإبداعي، سواء كان الرسم أو الكتابة أو حتى مجرد القراءة.

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

قد تكون قادرًا على زيادة استقرارك المالي بشكل كبير من خلال بدء مشروع آخر. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون قادرًا على إهداء بأحبائك بالهدايا الفخمة، ربما يجعلك هذا أكثر سعادة في المنزل، لكنه سيساعدك أيضًا على الارتباط بأحبائك، قد تتمكن من الاستمتاع بفترة طويلة من العمل الجماعي غير المنقطع، من ناحية أخرى قد تحتاج إلى إعطاء اهتمامك الكامل لعملك، قد تفوتك فرص عمل أفضل إذا تركت انتباهك يتشتت.

توقعات برج السرطان مهنيا

العديد من القرارات الحاسمة في مكان العمل ليس من المرجح أن تسير في طريقك اليوم، قد تعود تلك المسؤوليات التي عهد بها رؤسائك إليك سابقًا لتطاردك.

توقعات برج السرطان صحيا

يجب تجنب الانخراط في مجهود بدني مفرط، قد يكون لديك آثار تجنب المخاطر على صحتك، تعرف على الإشارات التي يرسلها جسدك إليك.

توقعات برج السرطان عاطفيا

قد تتعمق مشاعرك تجاه بعضكما البعض مع مرور كل يوم، ربما يفكر البعض منكم في عقد القران، يعد إجراء محادثة حول خططك طويلة المدى معًا طريقة ممتازة لضمان استمرار علاقتكما.

توقعات برج السرطان في الفترة المقبلة

يمكن توقع مكاسب كبيرة، لكن لا تتجاهل المخاطر، فوائد بدء شركة عائلية جديدة عالية.
 

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