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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : اعترف بمشاعرك

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

عندما تقابل مواليد برج العذراء للمرة الأولى فتجد أنهم خجولين، لن يكشف برج العذراء عن الأسرار على الفور ، ومن المهم كسب ثقته بمجرد أن تفعل ذلك ستكون صديق له مدى الحياة.

وإليك توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12 ديسمبر 2022 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أزمة مالية وخلاف أسري ومولود جديد

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

قد تأخذ مسارات حياتك المهنية بعض المنعطفات غير المتوقعة، يمكن أن تمنحك القدرة على التركيز على أهم التفاصيل دفعة قوية في العمل، ربما تلهمك مشاهدة مباريات الدوري الرئيسية في ممارسة رياضة جديدة، سوف يجلب لك أحباؤك الفرح ويفاجئونك بطرق رائعة، اليوم هو يوم جيد للاعتراف بمشاعرك تجاه الشخص الذي أعجبت به لفترة من الوقت ، لأنه قد يستجيب بشكل إيجابي. 

توقعات برج العذراء مهنيا

هناك فرصة اليوم يمكن أن تكون مثمرة لمواليد برج العذراء في حياتهم المهنية، يمكنك أن تتوقع أن يتم الاعتراف بك لمساهماتك السابقة.

توقعات برج العذراء صحيا

حافظ على روتين التمرين والتأمل للمساعدة في تهدئة عقلك، النوم الجيد ليلاً وبعض التمارين الخفيفة واتباع نظام غذائي صحي قد يجعلك تشعر بالانتعاش في الصباح.

توقعات برج العذراء عاطفيا

محاولة لبث حياة جديدة في شراكتك الرومانسية القديمة ، من المحتمل أن تفعل شيئًا مثيرًا اليوم.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

هناك فرصة جيدة يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أهدافك المالية.

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