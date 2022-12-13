عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : أخبار جيدة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

برج الثور هو قائد ذكي وصادق، يمكن أن يكونوا مبدعين بشكل لا يصدق عندما يُمنحون الوقت والفرصة للقيام بذلك، وهم موهوبون بشكل فريد في الشئ البسيط إنجاز كبير.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

4 أبراج مادية وبتحب الفلوس.. الأسد بيشتري دهب والحوت في الشوبينج

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يمكن أن يكون اليوم يومًا جيدًا بالنسبة لبرج الثور للتواصل الاجتماعي والحصول على موقف إيجابي في المنزل، يمكن أن يكون الحدث السعيد فرصة مثالية لتقوية الروابط، قد تتحسن صحتك نتيجة لذلك إذا كان جسمك وعقلك يتمتعان بصحة جيدة، إذا كنت تريد أن تنجح مهنيًا فعليك مواجهة التحديات، من الضروري أن يتابع مواليد برج الثور إنفاقهم ومدخراتهم ؛ كونهم أكثر اقتصادا يمكن أن يزيد من مدخراتهم.

توقعات برج الثور مهنيا

قد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بتوظيف مواليد برج الثور، ربما يكون اليوم هو اليوم الذي يمكنك فيه أن تفعل الكثير من الخير لحياتك المهنية ومهاراتك.

توقعات برج الثور صحيا

قد يساعد النشاط البدني الذي ينخرط فيه مواليد الثور في الحفاظ على صحة الجسم ونمط الحياة، قد يكون الاسترخاء وتهدئة عقلك أسهل من خلال التأمل، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد التغييرات في نظامك الغذائي على صحتك

توقعات برج الثور عاطفيا

من المحتمل أن يكون لديك أنت وشريكك سوء تفاهم، مما قد يتطلب منك التعامل مع الموقف بعقلانية.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

من المتوقع تحقيق أرباح لرجال الأعمال، قد يكون الاستثمار في الأوراق المالية المتنوعة المدارة باحتراف من خلال خطة تمويل طويلة الأجل مفيدًا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : افعل شئ مميز لحبيبك

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : عشاء رومانسي

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : خلاف مع مديرك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : ترقيات وزيادات

برج السرطان .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : غيرة من نجاحك

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : استثمر في العقارات

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : ربح غير متوقع

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : هدية مميزة لزوجتك

ترشيحاتنا

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : نجاح مهني

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : تجاوز الصعوبات

في ذكرى وفاته.. قصة حياة الشيخ محمود شلتوت وموقفه من التجديد

أخبار التوك شو.. قرار عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار.. ومفاجأة بشأن جدري القرود.. 11 شرطا لاستخدام الشيشة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 .. مكافآت للعذراء ومزايا مالية للميزان وخلافات زوجية لهؤلاء

قبل الاجتماع غدا.. توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

دراسة: عدم الاهتمام بنظافة الفم يسبب الإصابة بمرض كارثي

طريقة تحضير كيك الشوفان بخطوات بسيطة

لو أنت شخص عصبى.. مشروبات تساعد على الاسترخاء

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ