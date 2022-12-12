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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعاني من الاكتئاب؟.. رسالة غامضة لـ رونالدو بعد توديع كأس العالم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فاجأ كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، متابعيه بتحديث الحالة اليومية له على “إنستجرام”، منذ قليل.

ونشر رونالدو صورة كُتب عليها: " جوانب للواقع: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر".

وتعود تلك الكلمات لفيل ستوتز وهو أحد المعالجين النفسيين، الذين صدر لهم فيلم باسمه على منصة “نتفلكس”، أثناء جلساته مع الممثل جونا هيل.

وكان رونالدو قد كتب بيانًا عقب توديع بطولة كأس العالم وضياع حلمه بالتتويج بالمسابقة مع منتخب البرتغال.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا”.

وتابع رونالدو: “لحسن الحظ ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك".

وأضاف رونالدو: “لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم، في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا ، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي”. 

وأكمل رونالدو: “اترك كل شيء في الميدان، لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم، للأسف، انتهى الحلم بالأمس”. 

تعليق رونالدو على الاعتزال

وأردف: “كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي”.

واختتم رونالدو: “ليس هناك الكثير ليقوله الآن، شكرا لك البرتغال، شكراً قطر كان الحلم جميلاً واستمر”.

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