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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كام دولار اقدر ادخل بيهم مصر.. مدير جمارك مطار القاهرة يجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، إن لا يوجد مشكلة إذا دخل مواطن مصري أو أجنبي البلاد ومعه دولارات أو عملة أجنبية أخرى ولكن عليه بالإفصاح بما معه حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

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وأضاف "ماجد موسي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن إذا كان القادم من الخارج معه ١٠ آلاف دولار فقط في تلك الحالة لا توجد أي مشكلة أو ما يساوي هذه العملة من العملات الاخري، ولكن في حالة الزيادة عن هذا المبلغ يتم عمل "إقرار عملة" ويكون من نسختين.

وتابع الدكتور ماجد موسي أن هذه النسختين يتم المواطن بأخذ نسخة منهم والنسخة الأخري ترسل لوحدة غسل الأموال حتي يتم المتابعة بعد ذلك في هذا الأمر.

https://fb.watch/hnm57BjzlF/?mibextid=NnVzG8

جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الإجراءات القانونية دكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة

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