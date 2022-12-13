بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. قافلة ستر وعافية لـ "التحالف الوطني" تستهدف 10 آلاف مواطن بالإسماعيلية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الحادية عشرة من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني على رأسها مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي.

ووصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة الإسماعيلية حاملا معه العديد من الخدمات الطبية والمساعدات الغذائية لأهالي الإسماعيلية مستهدفين مساعدة 10 آلاف مواطن.

تأتي قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى.

شارك في القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهم ( مؤسسة أبو العينين - جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مصر الخير - جمعية رسالة) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.