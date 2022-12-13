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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حققت ملايين المشاهدات.. عمرو عبد العزيز يكشف تفاصيل فيدوهات تقليد الفنانين

الفنان عمرو عبد العزيز
الفنان عمرو عبد العزيز

كشف الفنان الشاب عمرو عبد العزيز، تفاصيل جديدة عن بدايته الفنية، مؤكدا انه اكتسب موهبة التقليد؛ منذ أن كان في المدرسة. 

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وأضاف عمرو عبد العزيز، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين، أن فيديو تقليد الفنانين الذي سجله؛ تخطى 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير، لافتا إلى أن الأمر بعد ذلك تم معه بالصدفة.

وتابع الفنان الشاب عمرو عبد العزيز: في مرة حبيت أفك الدنيا شوية، فكان معانا زميل مطرب في الفرقة، اسمه عمرو كمال، طلع موبايله وبيصور، وأنا برتجل ،مفيش حاجة مترتبة خالص والله. 
 

عمرو عبد العزيز موهبة التقليد عمرو الليثي اخبار التوك شو واحد من الناس

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