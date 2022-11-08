مش بعرف أجامل.. رسالة عمرو عبدالعزيز لحسن الرداد بعد مشاهدة فيلمه الجديد

حرص الفنان عمرو عبد العزيز على تهنئة الفنان حسن الرداد بفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، والذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.



وقال عبد العزيز لكاميرا صدى البلد أنه مبسوط جدا بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم حسن الرداد فى السعودية والإمارات مؤكدا أن جميع أصدقائه يشيدون بأداء الرداد فيه.



وأضاف عبد العزيز أن صديقه حسن الرداد عاني الفترة الأخيرة بعدد من الأزمات المتتالية ويعد هذا الفيلم بمثابة مكافأة له بعد الحالة النفسية التى مر بها الفترة الأخيرة متمنيا أن يحقق مزيدا من النجاح.





أما عن مسرحيته الجديدة كشف عبد العزيز أنه يقوم ببطولة مسرحية أنستونا مع الفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد، مشيرا أنه سعيد بهذا التعاون خاصة بتعاونه مع مكتشفه فنيا المخرج خالد جلال مخرج العرض واصفه بأنه جواهرجي النجوم ومكتشفهم.



واحتفل صناع فيلم «تحت تهديد السلاح»، بعرضه الخاص فى إمارة دبى بدولة الأمارات، بحضور حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكى، وإيمي سمير غانم والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد سامي، والفنانة ميساء مغربي، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية رشا الخطيب، كما احتفل صناع الفيلم بعرض خاص له في السعودية.

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.