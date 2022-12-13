إعلامي: الزمالك يتمسك باستمرار سامسون لنهاية الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البنيني سامسون إكينولا مهاجم نادي الزمالك، سيكمل مسيرته مع الفريق الأبيض، بعدما عاد مؤخرا وانتظم في التدريبات وشارك في المباريات كلاعب بديل، وظهر بمستوى طيب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سامسون شارك في المواجهة الأخيرة، وظهر في حالة بدنية جيدة، وفيريرا سيعطيه فرصة حتى نهاية الموسم".

وأضاف: " اللاعب مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم الجاري على أن يكون تقييمه مع نهاية الموسم وصرف النظر بشكل نهائي عن فكرة رحيله في يناير بعدما كان مقرر فسخ التعاقد معه كما حدث مع زكريا الوردي.