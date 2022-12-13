اليوم.. احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "قادرون بدون لكن"، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تسلط الاحتفالية الضوء على مجموعة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة؛ حيث تهدف المكتبة إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا في المجتمع مع نظائرهم من الأشخاص الأسوياء.



ويتضمن برنامج الاحتفالية فعاليات مختلفة تأتي في مقدمتها عرض ماريونيت، واستعراض الكشافة البحرية، ثم فقرة غنائية وإلقاء للشعر، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية، وعرض المسرح الأسود، وعرض المهرج، ثم عرض مسرحي، وينتهي الحفل بتوزيع الهدايا على المشاركين من الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

