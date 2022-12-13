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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 10 من مسلسل الغرفة 207

صدى البلد

تعد الحلقة 10 من مسلسل الغرفة 207، من أبرز الحلقات المنتظرة من قبل عشاق المسلسل.

موعد الحلقة العاشرة من مسلسل الغرفة 207

من المقرر عرض الحلقة 10 من مسلسل الغرفة 207، في تمام الساعة 11 مساء، من يوم الأحد 18 ديسمبر، بتوقيت القاهرة.

وقدم الفنان مراد مكرم نصيحة لمتابعي ومحبي مسلسل الغرفة 207 حيث نشر عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا “ نصيحة لكل متابعي مسلسل غرفه 207، علي يوم الخميس كده، عيدوا الحلقات من 1 لـ 9 وركزوا اوي في التفاصيل عشان الحلقة العاشرة، هتيجي الأحد علي الساعة 11 ونص، بإجابات لمعظم اسئلتكم، وباقي الأسئله موجودة في التفاصيل زي كده هو الخواجه ما بيقفلش الاوضه ليه، الاجابه موجوده في الحلقات يا جماعة”.

أحمد خالد صالح ومسلسل غرفة 207

كشف الفنان أحمد خالد صالح، لعدسة صدى البلد عن مشاركته كضيف شرف فى مسلسل غرفة 207 على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .

وقال أحمد خالد صالح : " كنت بتمنى الوقوف أمام محمد فراج ، لأنه ممثل مبدع، ودور والده فى مسلسل غرفة 207 كان تحدى صعب بالنسبة لي .

يذكر أن المنتج محمد حفظي، والفنان أحمد خالد صالح، كشفا عن كواليس التحضير لـ فيلم 19 ب، والذى عرض لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 .

وقال الفنان أحمد خالد صالح لعدسة صدى البلد:" سعيد بردود أفعال الجمهور بعد عرض الفيلم ، ومشاركة الفيلم فى مهرجان القاهرة زادت من مسؤوليتي تجاه أعمال القادمة".

من ناحية أخرى قال المنتج محمد حفظي:" إنه سعيد بالمشاركة في المهرجان وعودته مرة ثانية كمخرج بعد رئاسته للمهرجان 4 سنوات ".

وشهدت السجادة الحمراء لفيلم 19 ب حضور عدد كبير من نجوم الفيلم، الذي يعرض لأول مرة، سيد رجب وناهد السباعي والمخرج أحمد عبد الله والمنتج محمد حفظي.

مسلسل الغرفة ٢٠٧ مواعيد وقنوات عرض الحلقة ١٠ من مسلسل الغرفة ٢٠٧ الغرفة ٢٠٧

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