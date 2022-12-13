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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا نرى النجوم ساطعة بقوة في فصل الشتاء فقط؟

نجوم لامعة
نجوم لامعة

يرصد تألق النجوم عند رؤيتها بالعين المجردة في ليالي فصل الشتاء مقارنة بباقي أيام السنة، فخلال ديسمبر ويناير وفبراير يواجه جزء الأرض الذي نعيش عليه الجزء الخارجي للذراع الحلزوني في مجرتنا درب التبانة الذي تنتمي إليه الشمس لذلك فنحن ننظر نحو نجوم أقل ما يعني ضوء اقل في السماء لذلك تبدو النجوم أكثر وضوحا .

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، خلال أشهر الصيف يونيو و يوليو وأغسطس تكون سماء الليل باتجاه مركز مجرتنا حيث يتحد أضواء المليارات والمليارات من النجوم ما يتسبب في جعل السماء تبدو ضبابيه وغير واضحة.

سر لمعان النجوم في فصل الشتاء

مجرتنا درب التبانة يبلغ قطرها حوالي 100,000 سنة ضوئية ومركزها يبعد حوالي 25,000 الى 28,000 سنه ضوئية ونحن لا نستطيع رؤية ذلك المركز بسبب احتجابه خلف غبار المجرة.

الذراع الحلزونية للمجرة التي تقع فيها الشمس يسمى ( ذراع اورايون) أو (ذراع الجبار ) أو (الذراع المحلي) او (ذراع اورايون- سيغنوس ) وهو ذراع صغير يبلغ عرضه حوالي 3,500 سنه ضوئية وبطول حوالي 10,000 سنه ضوئية، ويقع نظامنا الشمسي ضمن (ذراع الجبار) وتحديدا بالقرب من الحافة الداخلية وتقريباً نصف المسافة من طول الذراع نفسها.

تمت تسمية ذراع المجرة "اورايون" نسبة لمجموعة نجوم الجبار اورايون او كما تعرف عند العرب بالجوزاء والتي تسطع بسماء الليل خلال فصل الشتاء كما هو الآن  وهذه النجوم تقع أيضا ضمن ذراع الجبار في مجرتنا.

درب التبانة الشمس الأرض النجوم فصل الشتاء

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