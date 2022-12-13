الأضرار الصحية لاستخدام البلاستيك.. ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول ( الأضرار الصحية لاستخدام البلاستيك) بمديرية التضامن الاجتماعي حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن- مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية وبحضور جميل سعيد - وكيل مديرية التضامن والدكتورة أسماء حجازي- مدير إدارة الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعي أدار اللقاء غادة بسيط محمد مسئول الإعلام التنموي، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

وبدأ الدكتور إبراهيم بالحديث عن تاريخ ظهور البلاستيك والمواد التى تدخل فى تصنيعه كما أوضح استخداماته المتعددة فى الحياة اليومية وذكر ان هناك نوعين من البلاستيك... البلاستك متعدد الاستخدام والبلاستيك أحادي الاستخدام مثل أكياس البلاستيك وزجاجات المياه الغازية والعصائر والأكواب البلاستيكية والمبادرة تستهدف الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام لما له من أضرار بيئية وصحية على كافة المخلوقات وتحديدا على الإنسان إضافة إلى انه يستغرق وقتا طويلا لتحليله وعودة عناصره الى الطبيعة بما يصل الى ستمائة عام .

وشرح الدكتور إبراهيم أضراره الصحية حيث اثبتت بعض الدراسات انه يسبب العقم ومشكلات فى الغدد الصماء هذا بالإضافة إلى أمراض السكر والسمنة والقلب والسرطان.

وناشد إبراهيم المواطنين بتغيير بعض السلوكيات فى حياتهم اليومية وذلك عن طريق استخدام الأكواب الورقية والشنط القماش وتجنب حفظ الأطعمة فى أكياس البلاستيك وفصل المخلفات العضوية عن المخلفات البلاستيكية والورقية وإعادة تدوير الأكياس لعمل أشكال فنية وجمالية فى المنزل.

وفى ختام الندوة، أوضح الدكتور إبراهيم البدائل الآمنة للبلاستيك والتى تتمثل فى الفولاذ المقاوم للصدأ ( الستانلس ستيل) والزجاج والسيلكون والورق والكرتون وغيرها من المواد القابلة للتحلل.

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