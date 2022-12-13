موقف محرج لوزير المالية السوداني أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي| فيديو

تعرض وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الإثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.

وتستضيف الخرطوم، أعمال اجتماعات مجلس الوحدة العربية الاقتصادية دورة الانعقاد العادية بالرقم 114.

وتفاجأ إبراهيم بانقطاع التيار الكهربائي أثناء حديثه، ليضطر لتقديم اعتذاره للحاضرين عما وصفه بـ”الخطأ العارض”.

وقال فيما بدا أنه انتقاد للجهات المسؤولة.

وتساءل بعيداً عن مكبرات الصوت: “كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا”.

وعادت انفطاعات الكهرباء للظهور مجدداً بعد تأكيدات السلطات المختصة بوجود فجوة مقدارها 400 ميقاواط، بالرغم من حلول فصل الشتاء.

وعقب عودة التيار الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد وزير المالية السوداني لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة المجلس لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.

وكان وزير المالية، طالب المجلس بدعم مبادرة السودان للأمن الغذائي، والاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة والصناعة والبنى التحتية المرتبطة بسلاسل الإمدادات الغذائي.

وتعهد باستقبال المستثمرين وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجههم وتحويلها إلى فرص مربحة.

وشارك في الاجتماع كبار المسئولين والمختصين بالسودان إلى جانب مشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء وممثلي دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .