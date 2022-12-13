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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار عين شمس تعقد المجلس الثالث عشر للكلية.. صور

صدى البلد

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، أمس الإثنين، اجتماعه الشهرى الثالث عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة أ.د.حسام طنطاوي، عميد الكلية ، وعضوية الأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والسادة رؤوساء الأقسام العلمية، والسادة أعضاء المجلس. 

 

وتقدم أعضاء المجلس بالتهنئة الى أ.د. حسام طنطاوي، لصدور القرار الجمهوري بتعين سيادته عميداً لكلية الآثار مع التمنيات بالتوفيق والسداد من اجل النهوض بالكلية والأرتقاء بمكانتها.


وبدوره أعرب أ.د. حسام طنطاوي، عميد الكلية عن شكره وعظيم امتنانه لجميع أعضاء المجلس، مع التأكيد على العمل سويا لتحقيق الغايات والأهداف، ثم انتقل سيادته إلى مناقشة موضوعات الاجتماع ومنها المصادقة على محضر الجلسة السابقة. 


وفيما يخص قطاع شؤون التعليم والطلاب ناقش سيادته مع المجلس معايير ومواصفات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتشكيل لجان الامتحانات للعام الجامعي  2022/2023، ودليل القواعد المنظمة لأعمال الكنترول وإجراءات الامتحانات، والمواعيد المقترحة لبدء الدراسة وامتحانات للعام الجامعي  2023 /2024، و شروط تحويلات الفرق الأعلى التشعيب الخاصة بأقسام الكلية وشروط القبول بالبرامج الجديدة، الأعداد المقترح قبولها للعام الجامعي الجديد.


وبانتقال المناقشات إلى قطاعي الدراسات العليا وخدمة المجتمع تناول أ. د. احمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا في الجلسة عدة موضوعات من أبرزها: تسجيلات بعض الطلاب لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وإهداء مكتبة الكلية بعض الكتب من اللجنة الدائمة لقطاع الآثار، وخطة عمل ادارة المشروعات للشهر الحالي. 


واستعرضت د.رانيا زيدان، مدير وحدة الجودة بالكلية موضوعات متعددة منها إعتماد السمات المميزة للبرامج العلمية، و إعتماد مواصفات الخريج ومجالات العمل بعد التخرج، و إعتماد تشكيل لجنة إعداد دليل الإرشاد الأكاديمي.

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