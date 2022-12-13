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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيتاني: وصولنا لـ160 مليون نسمة في 2050 يحتاج لعلم استغلال هذه المنحة

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

تحدث الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان عن توقعات "معلومات الوزراء" لمصر 2050 من حيث تعداد السكان والذي توقع وصول تعداد السكان 160مليون نسمة، قائلًا إن السكان كمورد بشري يحتاج إلى إدارة وعلم، مؤكدًا أن هذه الإدارة تحتاج إلى قيادة، مشيرًا إلى أن مصر وصلت في فترة إلى تحقيق معدلات منخفضة بشأن الزيادة السكانية، ولكن عندما حلت لحظات عدم الأستقرار تم العمل على الأمرمن أول وجديد ـ على حد تعبيره ـ

 

وأضاف "الشيتاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ عام 2005 ـ 2006 بدأ يتصاعد عدد المواليد مرة أخرى، واصفًا هذا الأمر بأنه كان مفاجأة ويتم دفع ثمنها حاليًا.


وأوضح المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، أنه يجب توعية الأفراد ومساعدتهم، مؤكدًا أن قرار الإنجاب يتم اتخاذه داخل المنزل ( قرار مجتمعي داخل البيت).

 

السكان تعداد السكان عاطف الشيتانى القومي للسكان معلومات الوزراء

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