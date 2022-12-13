حملة لإزالة اشغالات المحلات في مدينة بئر العبد بشمال سيناء

نفذ مجلس مدينة بئر العبد بمحافظةشمال سيناء، حملة للمرور علي المحلات ورفع الاشغالات بالمدينة ، من خلال لجنة خاصة تحت اشراف اللواء محمد عابد رئيس مدينة بئر العبد، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

وحررت الحملة 5 محاضر تموين ، بالإضافة إلي فرض غرامات فورية ل 17 شخص من أصحاب المحلات المخالفين ، لعمليات البيع وفقا المعايير والمواصفات من أجل حماية المستهلك.

غلق المحل لمدة اسبوع

واهابت اللجنة بجميع التجار ضرورة الإلتزام بالقوانين وعدم شغل أي مساحة مملوكة للدولة وأنه في حالة مخالفة القوانين سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وفي حالة تكرار المخالفة والاصرار عليها سيتم غلق المحل لمدة اسبوع طبقا للقانون .

وضمت اللجنة كل من :

ادارة البيئة والاشغالات ورخص المحلات والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وبمشاركة ادارة الطب البيطري وادارة التموين، وذلك بناءا على تعليمات اللواء محمد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد.

