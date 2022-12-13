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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. تحديد 6 مايو موعدا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني  أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023  لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

جدير بالذكر أنه وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي يوم 11 فبراير 2023 .

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ، أن مدة ايام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 96 ايام بعد حذف ايام الجمعة والاجازات الرسمية 

حقيقة إلغاء إجازة السبت لطلاب المدارس في الفصل الدراسي الثاني

نفى شادى عبدالله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الفصل الدراسي الثاني ، مشددا على أنه لم يتم اصدار اي قرارات رسمية بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الفصل الدراسي الثاني 

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 و الدبلومات الفنية


وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

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