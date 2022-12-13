عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إطلاق المرحلة الـ 11.. قوافل ستر وعافية تجوب محافظات الجمهورية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

تحدث هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي، عن تفاصيل إطلاق التحالف المرحلة الـ 11 من قوافل “ستر وعافية”، قائلًا: إن هذه الفترة تشهد مجهودات كبيرة من قبل التحالف على أرض الواقع وذلك من خلال مبادرة ستر وعافية، حيث تجوب جميع محافظات مصر بمختلف الأنشطة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني.

 

txt

مقدمة ترويجية لافتتاحه.. المتحف المصري الكبير يتلقى بعض الزيارات التجريبية|تفاصيل



وأضاف “عبد الفتاح” خلال مداخلة هاتفية والمُذاعة عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن المجتمع الأهلي هو الذراع الأيمن للحكومات، متابعًا أن المجتمع المدني له دورًا فعال ولذلك أعطاهم الرئيس السيسي فرصة وذلك منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عضو التحالف الوطني ، أن التحالف يتكون من 24 مؤسسة، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى المزيد نظرًا لما يقومون به من عملًا جاد على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الأشخاص الأكثر احتياجًا عددهم كبير ويحتاجون لمزيد من الرعاية والخدمة.
 


 

التحالف الوطني ستر وعافية قوافل المجتمع المدني الرئيس السيسي حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا .. تحديد 6 مايو موعدا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

الصحة العالمية تحذر من عدوى المكورات العقدية بين الأطفال

ترشيحاتنا

مخدرات الكريسماس.. ضبط أسلحة وزخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمرج

التعاون الدولي تشارك بفعاليات القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى 2022 بواشنطن

التخطيط: الرؤية التنموية للخدمات الثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية

مايا مرسي تترأس الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة

مجلس الحوار الوطني يواصل اجتماعاته لوضع اللمسات النهائية لعمل اللجان

ضبط سيدة بالمطرية تسرق ال "فيزا كارد" من كبار السن بدعوي مساعدتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل الدقيقة الواحدة.. أجر خيالي لـ الأمير هاري وزوجته عن مسلسلهما علي نتفيلكس

من6 صباحًا حتى الظهر.. تجنب خطأين يزيدان مخاطر الإصابة بنوبات دموية مميتة

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

دراسة: طعام شائع يتناوله الملايين متهم بزيادة فرص الإصابة بالسكري

فيديو

نجل توفيق الدقن : أمي كانت تغار على والدى

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ