إطلاق المرحلة الـ 11.. قوافل ستر وعافية تجوب محافظات الجمهورية

تحدث هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي، عن تفاصيل إطلاق التحالف المرحلة الـ 11 من قوافل “ستر وعافية”، قائلًا: إن هذه الفترة تشهد مجهودات كبيرة من قبل التحالف على أرض الواقع وذلك من خلال مبادرة ستر وعافية، حيث تجوب جميع محافظات مصر بمختلف الأنشطة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني.









وأضاف “عبد الفتاح” خلال مداخلة هاتفية والمُذاعة عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن المجتمع الأهلي هو الذراع الأيمن للحكومات، متابعًا أن المجتمع المدني له دورًا فعال ولذلك أعطاهم الرئيس السيسي فرصة وذلك منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة.



وأوضح عضو التحالف الوطني ، أن التحالف يتكون من 24 مؤسسة، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى المزيد نظرًا لما يقومون به من عملًا جاد على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الأشخاص الأكثر احتياجًا عددهم كبير ويحتاجون لمزيد من الرعاية والخدمة.





