الأوقاف: انطلاق الأسبوع الدعوي بالقاهرة لتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الشباب

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الجديد فى انطلاق الأسبوع الدعوى بالقاهرة هي للمناقشة مع الناس أمورهم الحياتية والمجتمعية، والتحدث بلغة خطاب جديدة، وتصحيح المعلومات المغلوطة لدي الشباب.

وأضاف "أبو عمر" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أننا نريد بناء نسق فكري مستنير رشيد وسطي، وإزالة جميع التراكمات الفكرية التي حدثت من قبل وبناء مجتمع يليق بالدولة المصرية والدين الإسلامي وعظامته وسماحته.

وتابع أن هذا لن يحدث بمؤسسة واحدة فقط، بل هي مهمة ورسالة لابد أن يتكاتف بها الجميع، لافتا إلى أنه الأن لم يعد يوجد الجزر المنعزلة، بل أصبح هناك تكاتف، حيث أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات أخري بالمجتمع، مثل: وزارة التربية والتعليم والثقافة والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وكثير من المؤسسات.