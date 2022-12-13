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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدة بالمطرية تسرق ال "فيزا كارد" من كبار السن بدعوي مساعدتهم

المتهمة
المتهمة

ضبط رجال أمن القاهرة ربة منزل لإستيلائها على مبالغ مالية من "فيزا كارد" خاصة بإحدى السيدات بالمطرية .

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) قررت بأنها حال تواجدها بدائرة القسم أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى ، قامت إحدى السيدات بمحاولة مساعدتها فى عملية الصرف ، وتحصلت منها على الرقم السرى الخاص "بالفيزا كارد" ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخرى ، وزعمت بأنها غير صالحة ولا يوجد رصيد بالحساب الخاص بها ، وعقب ذلك إكتشفت قيام سالفة الذكر بإستبدالها وسرقة مبلغ مالى منها .

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن رصد المتهمة حال إستقلالها مركبة "توك توك" تم إستهدافها وضبطها ، وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد (8) "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالى.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة ، وأقرت بمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص فى التحايل على المواطنين وخاصةً كبار السن بدعوى مساعدتهم والإستيلاء على الفيزا كارد خاصتهم وإستبدالها بأخرى غير صالحة ، وإستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم .

وأضافت بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى وعدد "8" فيزا كارد المضبوطين بحوزتها من متحصلات وقائع أخرى.

بإستدعاء المجنى عليها ، تعرفت على المتهمة وإتهمتها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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