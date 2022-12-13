ضبط سيدة بالمطرية تسرق ال "فيزا كارد" من كبار السن بدعوي مساعدتهم

ضبط رجال أمن القاهرة ربة منزل لإستيلائها على مبالغ مالية من "فيزا كارد" خاصة بإحدى السيدات بالمطرية .

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) قررت بأنها حال تواجدها بدائرة القسم أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى ، قامت إحدى السيدات بمحاولة مساعدتها فى عملية الصرف ، وتحصلت منها على الرقم السرى الخاص "بالفيزا كارد" ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخرى ، وزعمت بأنها غير صالحة ولا يوجد رصيد بالحساب الخاص بها ، وعقب ذلك إكتشفت قيام سالفة الذكر بإستبدالها وسرقة مبلغ مالى منها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن رصد المتهمة حال إستقلالها مركبة "توك توك" تم إستهدافها وضبطها ، وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد (8) "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالى.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة ، وأقرت بمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص فى التحايل على المواطنين وخاصةً كبار السن بدعوى مساعدتهم والإستيلاء على الفيزا كارد خاصتهم وإستبدالها بأخرى غير صالحة ، وإستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم .

وأضافت بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى وعدد "8" فيزا كارد المضبوطين بحوزتها من متحصلات وقائع أخرى.

بإستدعاء المجنى عليها ، تعرفت على المتهمة وإتهمتها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.