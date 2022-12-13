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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي المتهمين بسرقة أتوبيس شركة بالمعادي

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال المباحث ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة أتوبيس تابع لإحدى الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من سائق لدى إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة القاهرة قرر بإكتشافه سرقة سيارة "مينى باص" خاصة بالشركة محل عمله حال توقفها بدائرة القسم  ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان السيارة المستولى عليها بإحدى الجراجات بمحافظة الجيزة تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته السيارة المستولى عليها .

وبمناقشته إعترف بشرائها من (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية") مقابل مبلغ مالى وعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها وبيعها كخردة ، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" ملك أحدهما ، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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