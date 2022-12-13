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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحكام قاسية بحق مسؤولين كبار بالعراق.. وهيئة النزاهة تعلق

العراق - علم
العراق - علم

كشفت هيئة النزاهة العراقية ، عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق رئيس هيئة التقاعد سابقا ومدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية "كي كارد" ، بعد قبول محكمة التمييز طلب إعادة محاكمتهما.

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إلى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس (سنة و9 أشهر) بحق المدانين، بعد إعادة محاكمتهما عن تهمة تقاضي المدان الأول رشوة من المدان الثاني، لقاء تسهيل أعمال شركة "كي كارد" لدى هيئة التقاعد.

وبينت أن قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10000000) ملايين دينار على كل منهما.

وأضافت الدائرة ، أن محكمة التمييز وافقت على طلب المدانين بإعادة المحاكمة بعد أن وجدته مستوفيا للشروط القانونية؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها.

وأشارت إلى قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة، لإجراء المحاكمة مجددا،استنادا إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

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