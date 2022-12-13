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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد روسي على ماكرون حول خطر الأسلحة الثقيلة في زابورويجيا النووية

ماكرون وبوتين من
ماكرون وبوتين من لقاء سابق

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود أسلحة ثقيلة في محطة الطاقة النووية الأوكرانية  زابوريجيا، في ردٍ منه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا نزع السلاح من المحطة، وكذلك في ردٍ على نظيره الي دعا إلى نفس الأمر، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وأضاف  بيسكوف أن موسكو مهتمة بالبقاء على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنشأة النووية.

سيطرت روسيا على محطة زابوريجيا أكبر محطة نووية في أوروبا،  في بداية تدخلها في أوكرانيا.

وسبق أن اتهمت موسكو وكييف بعضهما البعض بقصف المنشأة التي تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى نزع سلاحها.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي على تويتر إن الوكالة وافقت على ”نشر بعثات الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية [و] بعثات أمنية في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية”، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في باريس أمس. 
وقال جروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل عملها لإنشاء ”منطقة حماية” للمحطة.

بينما قال شميهال على تلجرام إن نزع السلاح من المنشأة النووية هو النقطة الأولى في اقتراح خطة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 

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