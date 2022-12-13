بالتعاون مع الأسر المنتجة.. افتتاح معرض دعم سلعي للطلاب بجامعة جنوب الوادي





افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، معرض الدعم السلعى لطلاب الجامعات، لعرض منتجات بعض الجمعيات والأسر المنتجة، بالتعاون بين وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، و إدارة الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى.



ضمت المعروضات منتجات حرفية يدوية و تراثية خاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك و الإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة ومختلف أنواع العسل وغيرها من المنتجات.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا ، و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، و نورا عارف، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، و أحمد رزق الله، نائب مدير بنك ناصر الاجتماعى، و إيمان أبوالخير، مدير إدارة الأسر المنتجة بالمديرية، والدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة.



أكد رئيس الجامعة، بأن الجامعة تواصل تقديم خدماتها للمجتمع المحيط بها، للمساهمة فى تشجيع الشباب وجعل أسرهم منتجة وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال وتمكينهم اقتصادياً داخل المجتمع المصرى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المعرض يهدف إلى ترويج المنتج المصرى ودعم صغار المنتجين العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الإقتصاد الوطنى.





وقال والدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات. إن المعرض جاء فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتخفيف الأعباء عن الطلاب في الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة تستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين وإتاحة الفرصة لتسويق المنتجات للحرف اليدوية بأسعار رمزية تمشيا مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.



و أضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات، بأن معرض الوحدة بالجامعة يساهم في عملية التمكين الاقتصادي والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوي معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معرض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم.

وأشارت نورا عارف، مدير وحدة التضامن بالجامعة، إلى أن عدد العارضين ٣٠ عارض من بينهم ٣ طلاب منتجين من طلاب وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وعدد من الجمعيات الأهلية وعرض منتجات لأشخاص ذوى الإعاقة.





افتتاح معرض الأسر المنتجة

افتتاح معرض الأسر المنتجة

افتتاح معرض الأسر المنتجة

افتتاح معرض الأسر المنتجة

افتتاح معرض الأسر المنتجة

افتتاح معرض الأسر المنتجة

افتتاح معرض الأسر المنتجة



