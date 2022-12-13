عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع الأسر المنتجة.. افتتاح معرض دعم سلعي للطلاب بجامعة جنوب الوادي

افتتاح معرض الأسر
افتتاح معرض الأسر المنتجة


 

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، معرض الدعم السلعى لطلاب الجامعات، لعرض منتجات بعض الجمعيات والأسر المنتجة، بالتعاون بين وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، و إدارة الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى.

 


ضمت المعروضات منتجات حرفية يدوية و تراثية خاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك و الإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة ومختلف أنواع العسل وغيرها من المنتجات.

 

جامعة جنوب الوادي تتقدم 52 مركزاً عالميا في تصنيف Scimago الاسباني عن العام الماضى

إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي

 

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا ، و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، و نورا عارف، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، و أحمد رزق الله، نائب مدير بنك ناصر الاجتماعى، و إيمان أبوالخير، مدير إدارة الأسر المنتجة بالمديرية، والدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة.


أكد رئيس الجامعة، بأن الجامعة تواصل تقديم خدماتها للمجتمع المحيط بها، للمساهمة فى تشجيع الشباب وجعل أسرهم منتجة وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال وتمكينهم اقتصادياً داخل المجتمع المصرى.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المعرض يهدف إلى ترويج المنتج المصرى ودعم صغار المنتجين العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الإقتصاد الوطنى.



وقال والدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات. إن المعرض جاء فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتخفيف الأعباء عن الطلاب في الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة تستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين وإتاحة الفرصة لتسويق المنتجات للحرف اليدوية بأسعار رمزية تمشيا مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.
 

و أضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات، بأن معرض الوحدة بالجامعة يساهم في عملية التمكين الاقتصادي والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوي معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معرض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم.

 

وأشارت نورا عارف، مدير وحدة التضامن بالجامعة، إلى أن عدد العارضين ٣٠ عارض من بينهم ٣ طلاب منتجين من طلاب وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وعدد من الجمعيات الأهلية وعرض منتجات لأشخاص ذوى الإعاقة.


 

افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة


 

جامعه جامعة جنوب الوادي معرض الأسر المنتجة إدارة الأسر المنتجة وحدة التضامن الاجتماعي قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

شاهد.. ماذا فعل مرتضى منصور مع عضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

خنقتها وهي بترضعها.. أم شيطانة تتخلص من صغيرتها في الجيزة

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

موضوعات متعلقة

تكريم طلاب قنا الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية 

لاكتشاف الموهوبين.. "قوص التعليمية" تبدأ تطبيق اليوم الرياضي بـ 50% من مدارسها

ترشيحاتنا

القضاء الإيراني يحكم على 400 شخص بالسجن 10 سنوات

مؤتمر باريس الدولي يتعهد بجمع مليار يورو لمساعدة أوكرانيا.. تفاصيل

انخفاض أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

الحرام عمى عينيه.. كمم فم عجوز وقيدها لسرقة ذهبها بالإسكندرية| القصة الكاملة

عرض لفترة محدودة..إيلون ماسك يعيد تويتر بلو ويمهد الطريق لأسعار اشتراكات أعلى

إعادة النقل النهري في النيل.. استثمارات واعدة وتوقيع مذكرة تفاهم مع السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

تفاصيل إصابة بطلة Emily in Paris بمرض السرطان

اعتقال وإقالة نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تفاصيل مثيرة عن إيفا كايلي

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ