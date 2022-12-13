بخصم 24%.. اشتري هاتف جوجل Pixel 4 بنظام تشغيل أندرويد 13

مع اقتراب نهاية العام تبدأ الشركات المصنعة للأجهزة ومواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية بأسعار مخفضة لمنتجاتها التي أصبحت قديمة.

يقدم موقع أمازون تخفيض يصل إلى 24% على هاتف جوجل Pixel 4 الذي وصل ثمنه إلى 148 دولار أمريكي أي ما يعادل 3647 جنيه مصري مع نظام تشغيل أندرويد 10 قابل للترقية إلى أندرويد 13 .

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي هاتف جوجل بيكسل 4 بوزن إجمالي 162 جرام وسمك 8.22 مم مع شاشة مقاسها 5.7 بوصة بدقة وضوح (1080x2280) بيكسل، مع كثافة 444 بيكسلات لكل بوصة وطبقة زجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5.

جوجل Pixel 4

يتم تشغيل هاتف جوجل بيكسل 4 من خلال وحدة معالجة مركزية من كوالكوم SM8150 Snapdragon 855 بتكنولوجيا الـ 7 نانو ثماني النواة مع معالج رسومات جرافيك من Adreno 640

كل ذلك يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت من نوع UFS 2.1 ومساحة تخزين صلبة 64 جيجابايت. بالنسبة للبطارية 2800 مللي أمبير لا يمكن إزالتها مصنوعة من مادة الليثيوم بوليمر وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي ويمكنها أن تعمل لمدة 24 ساعة متواصلة.

بالنسبة للكاميرات الثنائية الخلفية، الرئيسية تأتي بدقة 12.2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/1.7 قطرها 27 مم، أما الثانية فهي بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة تيليفوتو f/2.4 قطرها 50 مم ومن ضمن الميزات تقنية HDR و العدسات الفلاش المزدوجة من الـ LED.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بجودة 4K مع تقديم 30 إطار في الثانية أو التصوير بدقة 1080 ميجابيكسل مع 120 إطار في الثانية بينما الكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/2.0 قطرها 22 مم.