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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لرفع مناعتك والشعور بالشبع.. إليك أفضل طبق عليك تناوله على مائدتك

صدى البلد

 عندما يتعلق الأمر بالحساء في الشتاء ، فهناك العديد من الأسباب التي تجعله الطعام المثالي. لا يوجد شيء أفضل من وعاء من الحساء الساخن في يوم شتوي بارد. إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهنديأسباب تجعل الحساء طعامًا رائعًا في الشتاء.

1: يقوي المناعة 

يمكن أن يعزز الحساء جهاز المناعة لديك. تحتاج آليات الدفاع في جسمك إلى مساعدة إضافية عندما ينتشر المرض ، وتكون درجات الحرارة منخفضة. يحتوي على الزنك ، وهو معدن يساعد الجسم على إصلاح نفسه واستعادة الأنسجة التالفة. 

 2: يحافظ على شعورك بالشبع

 يمكن أن يحافظ وعاء الحساء على وزنك تحت السيطرة ويبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة. على عكس الوجبات غير المخلوطة ، فإن الحساء يبقي الجوع لفترة أطول. 

يتيح هرمون الجريلين لجسمك معرفة متى تكون معدتك فارغة ، ولكن إذا تناولت أطعمة مخلوطة مثل الحساء ، فإن العملية تبطئ. تستجيب الشهية للمعدة الممتلئة ، وهو ما يفعله الحساء. 

تشير الدراسات إلى أن الحساء يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعة ونصف أكثر من الطعام الصلب 

 

الحساء الساخن جهاز المناعة فوائد الحساء الشعور بالشبع

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