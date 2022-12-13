عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 11 فى الإمارات

جوال آيفون 11
جوال آيفون 11

اذا كنت تفضل شراء جوال مميز من علامة “آبل” الأمريكية فى فئة الإعتمادية لن تجد أفضل من آيفون 11، أكثر هواتف iphone مبيعاً على الإطلاق، وبسعر أقل بكثير عن إصدارات آيفون الأخري.

يمكنك الحصول على جوال آيفون 11 جديد سعة 64 جيجابايت مقابل سعر 1700 درهم إماراتي، بينما سعة 128 جيجابايت بسعر 1900 درهم، سعة 256 جيجابايت سعره 2100 درهم، .

جاء جوال آيفون 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

جوالiPhone 11


قدمت "آبل" جوال آيفون 11 الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

لعشاق التصوير يأتى جوال آيفون 11 بـ 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

جوالiPhone 11


يمتلك جوال آيفون 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

يحتوى جوال آيفون 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.

آبل ايفون 11 آيفون iPhone جوال آيفون 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

النيابة العامة تعلن القبض على طليق البلوجر هدير عاطف..وتتخذ إجراء عاجلا ضده

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد.. ماذا فعل مرتضى منصور مع عضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات جوال آيفون 13 ميني فى الإمارات

أسعار جوالات iphone 14 Plus فى السعوية

سعر جوال آيفون 12 برو في سلطنة عمان

سعر جوال iphone 12 mini في البحرين

سعر ومواصفات جوال آيفون 13 برو فى الكويت

سعر جوال آيفون 14 فى دولة الإمارات العربية المتحدة

أسعار جوال آيفون 12 فى قطر

ترشيحاتنا

لحظة وفاة مدافع مطروح في ملعب المباراة ضد السلوم بالقسم الثالث

أخبار التكنولوجيا|الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات.. سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

حلال فيها الأكل|بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

حتحوت: أصعب موقف كان مع مرتضى.. وهذه كواليس انسحاب فرج عامر من برنامجي

أول تعليق من وزير التعليم بشأن تخفيف مناهج الترم الثاني

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك ومشاركة ثلاثى الشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 خطوات.. تعرفي كيف تتجنبين عدوّك اللّدود "السيلوليت"

أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

تفاصيل إصابة بطلة Emily in Paris بمرض السرطان

اعتقال وإقالة نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تفاصيل مثيرة عن إيفا كايلي

فيديو

رد التعليم حول إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ