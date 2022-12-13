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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو التحالف الوطني: طورنا قرية الفارسية بعد مسح علمي مدروس

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني لـ العمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير يرسم البسمة على وجوه أهالي قرية الفارسية مركز إسنا ويقدم خدمات متكاملة.

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وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تنوع في الخدمات، كما بدأ التحالف من خلال صناع الخير برفع ومسح شامل لاحتياجات القرية بشكل علمي ومدروس، واحتياجات المسح كانت بوصلة التحرك الحقيقية لتقديم الخدمات، «عالجنا المنازل التي لا تصلح للحياة المدنية على الإطلاق بالهدم الكامل، وإعادة بنائها وتشطيبها كاملا ثم فرشها».

وتابع: «بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والخدمات الطبية ذات الجودة، كما أن العلامة المميزة لأداء التحالف داخل قرية الفارسية هو عنصر الجودة، ليكون هناك تنفيذ على الأرض لرؤية الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة، ولكي تكون الحياة كريمة بكل ما تحمله من معنى».

 

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