خالد الجندي: لهذا السبب كان يقدر سيدنا محمد النساء

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سيّدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقدر النساء، لأنهم أقرب إلى الله.



وأوضح الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "النبي قال حبب إلى من دنياكم الطيب والنساء، وهو يقصد النساء بشكل عام أمك وأختك وبنتك وزوجتك وخالتك وعمتك".

وأردف الجندى: "النبي كان يقدر النساء لأنهن أقرب إلى الله في ضعفهن وتقواهن وإخلاصهن وتحملهن للأمانة وأقرب لقلب الرسول لأنهن من قمن بتربيته، النبي لم ير أبيه قط، وإنما رأى أمه، وأرضتعه وربته النساء".



ومن جانبه قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي: "النبي صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طلب في قميصه، ومدد في قبرها، قبل أن ينزلها، وقال لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها، وتوسل النبي لربنا بالأنبياء من أجلها".



