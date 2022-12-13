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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال ميسي؟.. الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2022 بثلاثية في شباك كرواتيا

الأرجنتين
الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

بدأ منتخب كرواتيا شكل المباراة مستحوذًا لكن دون أي خطورة على مرمى إيميليانو مارتينيز.

وجاءت أولى التسديدات في المباراة في الدقيقة 25، عندما سدد إنزو فيرنانديز كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ليفاكوفيتش بصعوبة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 33 بعد تعرض جوليان ألفاريز للعرقلة من قبل ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا.

ميسي انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 34، معلنًا عن الهدف الأول لبلاده.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين الثاني، عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 39 بهجمة مرتدة بعد تخطيه مدافعي منتخب كرواتيا.

وكاد أليكسيس ماك أليستير أن يعزز تقدم الأرجنتين بهدف ثالث في الدقيقة 42، عندما ارتقى ليسدد برأسه الكرة المرسلة من ليونيل ميسي من الركلة الركنية، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استطاع جوليان ألفاريز جاء في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، والذي اخترق دفاعات كرواتيا بشكل مميز من الجهة اليمنى.

منتخب الأرجنتين حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليتأهلوا للنهائي منتظرين الفائز من مباراة المغرب وفرنسا.

تشكيل كرواتيا

وضم تشكيل كرواتيا كلا من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

ويعوض نيكولاس تاجليافيكو، غياب ماركوس أكونيا في تشكيل الأرجنتين، والموقوف بسبب تراكم الإنذارات.

 

وتأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على هولندا بركلات الجزاء، فيما أقصى منتخب كرواتيا نظيره البرازيلي بضربات الحظ الترجيحية أيضًا.

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