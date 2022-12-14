سعر جوالات iphone 14 Pro Max في السعودية

لاشك أن أفضل نسخة رائدة من جوالات آيفون المقدمة من علامة آبل الأمريكية المقدمة لهذا العام، هي iPhone 14 Pro Max، فهو الأحدث والأقوي والأكبر وكذلك الأغلى سعراً، لأنه ببساطة أفضل هاتف ذكي فى العالم.

تستطيع الحصول على جوال iPhone 14 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 5199 ريالاً سعوديًا، وسعة 256 جيجابايت مقابل 5699 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت مقابل 6699 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت سعره 7699 ريالاً.

جاء جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

iPhone 14 Pro Max

يعمل "آبل" جوال iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

اما تجهيز الكاميرا الخاصة بجوال iPhone 14 Pro Max فهي كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 14 Pro Max

يعمل جوال iPhone 14 Pro Max بـ بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء iPhone 14 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.