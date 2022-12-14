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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهد سعر الذهب في السعودية ارتفاع طفيف خلال تعاملات أسبوع كامل حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 187 ريال سعودي الأربعاء الماضي إلى 191 ريال الاربعاء 14-12-2022.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية إلى جانب سعر الدولار وأسعار بعض السلع.

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تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

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انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 218.96 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية 200.72 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 191.60 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 164.22 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 127.73 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في السعودية 109.48 ريال

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 1,533 ريال

 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24218.96 ريال$58.24
سعر الذهب عيار 22200.72 ريال$53.39
اسعار الذهب عيار 21191.60 ريال$50.96
اسعار الذهب عيار 18164.22 ريال$43.68
سعر الذهب عيار 14127.73 ريال$33.97
سعر الذهب عيار 12109.48 ريال$29.12
اسعار أوقية الذهب6,810 ريال$1,811
اسعار الجنيه الذهب1,533 ريال$407.70
اسعار كيلو الذهب218,961 ريال$58,241
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