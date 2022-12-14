سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14-12-2022

شهد سعر الذهب في السعودية ارتفاع طفيف خلال تعاملات أسبوع كامل حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 187 ريال سعودي الأربعاء الماضي إلى 191 ريال الاربعاء 14-12-2022.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية إلى جانب سعر الدولار وأسعار بعض السلع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 218.96 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية 200.72 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 191.60 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 164.22 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 127.73 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في السعودية 109.48 ريال

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 1,533 ريال