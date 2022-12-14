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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: منتخب السعودية السبب في وصول الأرجنتين لنهائي كأس العالم

ميسي
ميسي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لاعب فوق الخيال ولا يقارن بأي لاعب آخر من نجوم جيله.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أتمنى أن يحقق ميسي مع منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم  بعد المشوار بالبطولة على الرغم من الخسارة المفاجئة أمام منتخب السعودية والتي كانت سبباً في ظهور الأرجنتين بهذا المستوي الفني والوصول للمباراة النهائية".

واختتم: "من وجهة نظري أن بطولة كأس العالم 2022 هو الأفضل على الإطلاق وميسي يستحق التتويج بها".

ميسي منتخب الارجنتين رضا عبدالعال محمد فاروق عبدالعال

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