عبد العال: ميسي لاعب فوق الخيال ويقدم كل شيء مع منتخب الأرجنتين

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب الأرجنتين يقدم نتائج أكثر من رائعة حتى الآن في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر وبات الأقرب للتتويج بالمونديال.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" منتخب الأرجنتين يعد الأفضل بين منتخبات المونديال حتى الآن وهو الأقرب للتتويج باللقب في النسخة الحالية وقبل تحديد طرف المباراة النهائية بالبطولة".

واختتم: "في أعتقد أن ميسي من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، ميسي لاعب فوق الخيال، يقدم كل شيء مع منتخب الأرجنتين".