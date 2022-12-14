عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: ميسي لاعب فوق الخيال ويقدم كل شيء مع منتخب الأرجنتين

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب الأرجنتين يقدم نتائج أكثر من رائعة حتى الآن في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر وبات الأقرب للتتويج بالمونديال.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" منتخب الأرجنتين يعد الأفضل بين منتخبات المونديال حتى الآن وهو الأقرب للتتويج باللقب في النسخة الحالية وقبل تحديد طرف المباراة النهائية بالبطولة".

واختتم: "في أعتقد أن ميسي من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، ميسي لاعب فوق الخيال، يقدم كل شيء مع منتخب الأرجنتين".

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي.. ورسالة نارية من عبدالحفيظ لـ السولية

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

بعد مصافحته لـ مرتضى منصور.. حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

الأرجنتين منتخب الارجنتين رضا عبدالعال المونديال محمد فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ دار الإفتاء ترد

مهيب عبدالهادي: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

تفشت في بريطانيا|بكتيريا قاتلة تضع العالم في مأزق .. هل تصل مصر؟

الحق نفسك.. أعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

عبد العال: ميسي لاعب فوق الخيال ويقدم كل شيء مع منتخب الأرجنتين

شيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14-12-2022

بعد 12 عامًا بالسجن.. هل سيطلب تاجر الموت الروسي تعويضات من أمريكا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترشح للجولدن جلوب قبل عرضه ومدة أحداثه طويلة.. كل ما تريد معرفته عن Avatar: the way of water

مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ