ضبط 4 أشخاص أثناء محاولتهم تهريب مبالغ مالية بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط 4 قضايا حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (400 ألف ريال سعودى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (128 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد و ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) لحيازته (100 ألف كرونة سويدى- 25 ألف ريال سعودى- 5 آلاف جنيه مصرى- 2,055 ألف درهم إماراتى- 500 دينار أردنى) كانت مخبأة داخل حقيبته وملابسه، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وتم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (581 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.