مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالعاصمة كينشاسا، والتي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ من الضحايا.

وأكدت مصر في بيانها، على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إزاء ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية، وما تسفر عنه تلك الكوارث من خسائر بشرية ومادية جسيمة، معربةً عن مواساتها لأسر الضحايا، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.