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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين عن شخصيتها في مسلسل الونش: عايزة أعرف رأيكم في «نوارة»

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من كواليس مسلسل “الونش”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلّقت ميرهان حسين علي الصور كاتبة: “اللي بيتفرجوا علي مسلسل الونش عايزة اعرف رأيكوا بقا في نوارة”.

ميرهان حسين تروج لشخصية نوارة في مسلسل مشوار الونش

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على النيل

ويعرض حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار الونش وهو من بطولة محمد رجب  والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

الفنانة ميرهان حسين ميرهان حسين كواليس مسلسل “الونش” مسلسل “الونش” الونش

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