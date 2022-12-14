ميرهان حسين عن شخصيتها في مسلسل الونش: عايزة أعرف رأيكم في «نوارة»

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من كواليس مسلسل “الونش”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلّقت ميرهان حسين علي الصور كاتبة: “اللي بيتفرجوا علي مسلسل الونش عايزة اعرف رأيكوا بقا في نوارة”.

ويعرض حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار الونش وهو من بطولة محمد رجب والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.