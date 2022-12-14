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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لعشاق الأحمر.. تبخر حلم مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يبدو أن فرص مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل تبخرت وفقا لما أعلنته بعض التقارير العالمية اليوم.

 

وأكدت صحيفة " آس " الإسبانية  أن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أرسل لإدارة ريال مدريد بأن بطولة كأس العالم للأندية ستكون بين يومى 1 و11 فبراير2023 فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

 

وقالت : "  جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، سيعلن موعد مونديال الأندية بشكل رسمى يوم الجمعة المقبل بعد اجتماع المكتب التنفيذى للفيفا فى الدوحة ".

 

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)ولم يتحدد بعد بطل آسيا، حيث سيقام نهائي دوري أبطال آسيا في يناير 2023.

 

النادي الأهلي الأهلى كأس العالم للاندية الاتحاد الدولي لكرة القدم

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