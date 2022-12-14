بـ 53 مليون جنيه..سقوط تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة (مديرية أمن مطروح) و (الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهم إعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع ، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى متخذين من دائرة قسم شرطة سيدى برانى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى ضبط ( إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدى برانى ، وبحوزتهما (62 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية لبذور القنب المخدر "البانجو" وزنت واحد كيلو جرام – أدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – بندقية رصاص – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 سيارة بدون لوحات – مبلغ مالى – 6 هاتف محمول) .

وتم ضبط ( ثلاثة من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 742 كيلو جرام – عدد 10000 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 بندقية آلية – 5 خزائن - بندقية خرطوش – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3 سيارات إحداهم بدون لوحات – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية – 3 هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (53,300٫000) ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.