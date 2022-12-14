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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يوم حقوق الإنسان| الداخلية توزع المساعدات بدور رعاية الأيتام والمسنين .. صور

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

واصلت وزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (دور رعاية الإيتام والمسنين) بمحافظتى القاهرة والجيزة ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

  

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

حدث ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات .

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حقوق الإنسان وزارة الداخلية المشاركة المجتمعية رعاية الايتام مساعدات اليوم العالمي

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