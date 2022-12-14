السيسى يلتقي بمقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى".

ومن المقرر أن يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته غدًا الخميس أمام قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن، على إطار الاستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء في واشنطن، أن كلمة الرئيس السيسي ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج ايجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ، وبالتالي ستعكس الكلمة رؤية الرئيس السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما بذلته مصر من جهود في السنوات الماضية في هذا الصدد، ولاسيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الافريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الافريقية.