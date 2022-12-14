11 ألف مشترك .. ضبط محطة بث قنوات فضائية بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلى الدش وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 127جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" – وحدة معالجة مركزية للتحكم فى الشبكة – هاتف محمول خاص بالمتهم يحوى أثار ودلائل على إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء) .

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى .. يشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالى (11000) مشترك نظير مبلغ مالى.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.