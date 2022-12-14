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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة المكرونة بالخضار

صدى البلد

تعد طريقة عمل شوربة المكرونة بالخضار من الوصفات السهلة التي يمكن أن تقدميها لأولادك ولأسرتك بأقل التكاليف واليكم الطريقة….

المقادير

‏- ½ كوب مكرونة صغيرة
‏- 2 جزر مقشر ومقطع مكعبات صغيرة
‏- 2 طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
‏- 1 بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
‏- 1 كوسا مقطعة مكعبات صغيرة
‏- 2 عود كرفس مفروم
‏- 1 بصل مفروم
‏- 1 لتر مرق خضار أو مرق دجاج
‏- 3 معلقة كبيرة زبدة
‏- ½ معلقة صغيرة ملح
‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

الطريقة:

سخني الزبدة في قدر على حرارة متوسطة وأضيفي البصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق.
أضيفي البطاطس والجزر والكوسا وقلبي.
أضيفي الطماطم والملح والفلفل والمكرونة.
أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي.
خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الخضار والمكرونة.
اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص أو الدجاج حسب الرغبة.

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