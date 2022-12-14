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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لـ تظلمات التكليف بالصحة .. كيفية استخراج قيد عائلي

استخراج قيد عائلي
استخراج قيد عائلي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج قيد عائلي بشكل إلكتروني، لتسهيل إجراءات التقديم للوظائف والاستعانة به في تظلمات حركة التكليفات الخاصة بالأطباء والصيادلة بوزارة الصحة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

 ويرغب المقدمون علي الوظائف والنيابة والجيش وللطلاب المتقدمين للكليات العسكرية في استخراج قيد عائلي مميكن، والتقديم على بطاقة تموين التي هي شرط للتسجيل لمعرفه الحالة العائلية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، كيفية استخراج قيد عائلي مميكن من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية أو أقرب سجل مدني تابع للمواطنين.

كيفية التسجيل على موقع وزارة الداخلية لاستخراج قيد عائلي

للتقديم بالنيابة والجيش والشرطة.. كيفيه استخراج قيد عائلي أونلاين

للجيش والكليات العسكرية والشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين


ويمكن استخراجه أونلاين من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، والتسجيل كالتالي:-

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابة الاسم الرباعي

كتابة رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

وأخيرا تتم عملية التسجيل

سعر استخراج القيد العائلي

 64 جنيها، في حالة طلبه إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل، بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، باجمالي 78.4 جنيه، و عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة 

لأول مرة يحتاج عدة أوراق، وهي كالتالي:-

شراء نموذج 40
صورة من بطاقة الرقم القومي 

 وثيقة الزواج الخاصة بزوجته وزوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة
 توافر شهادة ميلاد للأبناء 
  صور شهادة الوفاة للمتوفيين من هذه الأسرة

أماكن استخراج  قيد عائلي أونلاين

من خلال موقع وزارة الداخلية.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكتروني

يمكنك الدخول على خدمات الموقع الخاص بوزارة الداخلية واتباع التالي:-

 اختيار خدمات السجل المدني

 اضغط على استخراج قيد عائلي

 سيطلب منك إدخال بياناتك

 وتحديد درجة قرابة

الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام

وبعد ذلك يتم الضغط التالي

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

شروط استخراج القيد العائلي


هناك شروط يجب توافرها عند الحصول عليه وهي كالتالي:

 أن يتواجد الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية

شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة من أهم شروط استخراج القيد العائلي

شهادة وفاة مميكنة للأفراد المتوفين

لا بد من توافر وثيقة زواج ممكينة

للتقديم بالنيابة والجيش والشرطة.. كيفيه استخراج قيد عائلي أونلاين

للجيش والكليات العسكرية والشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين

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