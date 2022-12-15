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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الخام خلال العام المقبل.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.02 دولار أو 2.4% إلى 82.70 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 1.94 دولار أو 2.51% إلى 77.28 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 10.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر إلى 424.1 مليون برميل.

زيادة الطلب

وتوقعت منظمة أوبك زيادة الطلب على النفط خلال 2023 بنحو 2.25 مليون برميل يوميًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردة للخام في العالم.

انخفاض بتأثير الصين أم ارتفاع بسبب روسيا؟..توقعات متضاربة لأسعار النفط في 2023

أوبك: الطلب على النفط سيصل إلى 2.25 مليون برميل يوميا بحلول 2023

وتلقت السوق النفطية دفعة إيجابية مستمرة منذ نحو أسبوعين حتى الآن بسبب تزامن عدد من العوامل الداعمة لأسعار النفط، وفي مقدمتها تخفيف قيود الجائحة في الصين، كورونا، إلى جانب إطلاق مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر المفروض على روسيا، إضافة إلى تسجيل تحالف أوبك +، مستوى أقل من هدفه الإنتاجي بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من ذلك تستمر حالة الحذر لدى المتداولين في شراء النفط الخام بسبب المخاوف المتنامية للغاية من الركود الذي يلوح في الأفق، خاصة في الولايات المتحدة، وكندا في العام المقبل، وقد يكون هذا الركود طويل الأمد، وفقًا لقناة "الاقتصادية" السعودية.

ونقلت "الاقتصادية" عن محللين قولهم إن السوق النفطية حاليا تحت وطأة انخفاض الإنفاق، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وذلك على الرغم من أن أوبك أبقت توقعات الطلب العالمي على النفط دون تغيير في أحدث تقاريرها الشهرية.

وعد المختصون أن فتح الصين أبوابها مرة أخرى يعد عاملا صعوديا قويا للطلب على الخام، كما توقع "بنك أوف أمريكا" بأن فتح الاقتصاد الصيني بالكامل وبشكل مستدام يرتفع أسعار النفط بشكل كبير – رجح ارتفاع خام برنت 23 في المائة - خاصة إذا اقترنت إعادة الفتح مع تغيير في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي في كفاحه لاحتواء التضخم بالعدول عن الرفع المستمر في أسعار الفائدة.

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